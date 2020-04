Hitman GO è gratis su Android e iOS in questi giorni, ecco i link per il download

Hitman GO può essere scaricato gratis in questi giorni, grazie a un'interessante promozione in corso da parte di Square Enix, sia sul Google Play per Android che su App Store per i iOS e riportiamo qui sotto i link per effettuare il download.

Hitman GO è uno spin-off della serie di sparatutto tattici di IO Interactive che si discosta alquanto dalla tradizione classica della serie, proponendone una versione ancora più estremizzata sulle caratteristiche strategiche.

Il gioco è in effetti un vero e proprio strategico a turni, che ricorda sia nella meccanica di gioco che nella rappresentazione stilizzata una sorta di gioco da tavolo, più ragionato e meccanico rispetto al dinamismo che caratterizza la serie principale ma per questo anche particolarmente adatto all'utilizzo su piattaforme mobile e comunque molto interessante, essendo fondamentalmente qualcosa di diverso più che una semplice riduzione in piccolo della versione standard.

Hitman GO può dunque essere scaricato gratuitamente dal 17 al 23 aprile, dunque non ci sono molti giorni per poterlo riscattare, ma potete farlo subito seguendo i link per il download riportati qui sotto: