Assembla che ti Passa #244

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti e le correzioni sono ben accette a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

Arrivati sul mercato i primi laptop basati sulle CPU Intel Comet Lake, è arrivato il momento delle controparti desktop che si avvicinano sempre più al debutto come risulta evidente dal moltiplicarsi delle indiscrezioni sulle specifiche e sulla data. Ma di questo, come delle prime schede madri Z490 e del Core i9-10900K da 10 core capace di spingersi fino a 5,3GHz, abbiamo già parlato a più riprese, menzionando anche una serie di processori divisi nelle classiche famiglie, compresa quella dei Core i3. Ed è qui che riprendiamo il discorso, per tirare in ballo la concorrenza. La lineup Ryzen 3000 manca infatti di modelli di fascia bassa, con il Ryzen 5 3600 che risulta l'opzione più economica e il segmento inferiore lasciato ai processori di fascia media delle serie precedenti, venduti a prezzi ribassati. Ma questa situazione potrebbe cambiare molto presto con il probabile arrivo di un paio di nuovi Ryzen, di cui parleremo a breve, che probabilmente AMD ha conservato nel cassetto proprio per essere pronta rispondere ai Comet Lake di fascia bassa. Processori che a differenza dei fratelli maggiori non superano i consumi dei modelli precedenti, restando ancorati a un TDP di 65W, pur promettendo un incremento sensibile nelle frequenze raggiunto spremendo all'osso un'architettura a 14 nanometri arrivata ormai al suo ultimo atto.

Si parla sempre di 65W, secondo quanto riportato dal leaker @momomo_us, parlando del Ryzen 3 3100 e del Ryzen 3 3300X, due modelli da 4 e 8 core che, equipaggiati con 18MB di cache, dovrebbero arrivare rispettivamente a 3,9 e 4,3GHz. Si prospetta quindi salto di 300MHz rispetto ai modelli più simili della serie precedente, con i relativi vantaggi che si sommeranno, sempre che le indiscrezioni trovino conferma, a quelli legati al passaggio dai 12 ai 7 nanometri e all'aumento di IPC. Ma sarà il prezzo a decidere l'effettiva bontà delle nuove GPU e benché sia difficile formulare ipotesi in tal senso, anche perché il 2300X è solo OEM e non esiste un 2100, ci aspettiamo che si aggiri intorno ai 90/100 dollari per il Ryzen 3 3100 e 130 dollari, ovvero gli stessi del 1300X al lancio, per il Ryzen 3 3300X. Non ci vorrà molto, comunque, per scoprirlo. Per i nuovi processori Intel si parla di un reveal in data 30 aprile, nonostante il possibile ritardo sulla commercializzazione dei processori che potrebbero arrivare a maggio inoltrato, ed è probabile che AMD faccia la sua contromossa rapidamente. D'altronde stiamo per entrare nel mese di maggio, quello del purtroppo rinviato Computex, ed è possibile che per fine mese arrivino anche i primi dettagli delle GPU di nuova generazione.

Il 2020 è iniziato male, ma parlando di tecnologia potrebbe finire decisamente bene, con GPU che promettono potenza in quantità, il ray tracing come standard e qualche altra novità non ancora annunciata sia da AMD che da NVIDIA. Ma entrambe dovranno presto fare i conti con una Intel che dovrebbe essere ormai pronta a lanciare il suo assalto al mondo delle GPU discrete. D'altronde abbiamo già visto il prototipo di fascia bassa, abbiamo già avuto la conferma di una lineup comprensiva di orientati al gaming di fascia estrema e sappiamo bene che Intel ha un reparto di ricerca e sviluppo da non sottovalutare. Ma rischia comunque di arrivare quarta. A quanto pare anche Huawei è al lavoro su una GPU discreta e punta a lanciarla entro fine 2020. Parliamo però di un prodotto dedicato al segmento enterprise e quindi lontano dal settore gaming. Sappiamo però che di solito questo è un passo normale per chip complessi e versatili come le GPU, che tra l'altro anche nel settore professionale devono misurarsi con il gaming, attraverso i servizi cloud che rientrano senza dubbio tra le competenze della nuova divisione Cloud and AI Business Group. Inoltre Huawei è un gigante nel mondo di smartphone e telefonini, dovre potrebbe impiegare direttamente i suoi chip, tagliando tra l'altro i prezzi. D'altronde produce già da sola i SoC Kirin, K3 e Ascend, con l'Acend 910 che si è dimostrato un campione nei calcoli legati all'intelligenza artificiale, scontrandosi proprio con il Tesla V100 di NVIDIA.

Non si parla dell'immediato, comunque, dove invece a farsi notare nel campo delle GPU è la nuova GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z Trio di MSI, una soluzione di fascia estrema che, pur mantenendo le stesse frequenze della versione già in commercio, sfoggia una memoria spinta fino a 16Gbps. Un bel salto rispetto ai 14Gbps di una RTX 2080 Ti standard e questo, combinato con il bus da 352-bit, si traduce in un aumento della larghezza di banda del 14,3%, con un salto da 616GB/s a 704GB/s. Abbastanza, nonostante la potenza sia ovviamente legata principalmente alla GPU, da garantire, almeno a detta di MSI, un incremento delle prestazioni del 5%. Il salto non è certo estremo, ma quando si parla della vetta anche un centimetro, per qualcuno, può fare la differenza. Per questo è possibile che anche altre compagnie seguano la medesima strada, puntando a dare un brivido di novità a chi vuole sempre il massimo, anche quando rischia di spendere parecchio per una GPU destinata a lasciare rapidamente il suo posto, cedendo il trono a una nuova regina nel corso dei prossimi mesi.