Il ritorno di Nier: perché è il caso di giocare il remaster in arrivo

Poche centinaia di migliaia di copie vendute al lancio nonostante due versioni del gioco - pensate per "adattare" il protagonista al mercato di appartenenza - valutazioni tra l'appena discreto e l'insufficiente da parte della stampa, e un generale massacro legato alla sfida diretta con titoli graficamente molto più impressionanti; Nier non si può certo definire un titolo fortunato, eppure, se si superano i preconcetti legati alle sue mancanze tecniche, si parla di un'opera con un'infinità di doni da offrire, il cui ritorno sulle attuali piattaforme ci rallegra non poco. Molti dei Platinum lo avevano già colto all'epoca del lancio, tanto da puntare sulla creazione di un seguito che nessuno si aspettava, perché convinti dell'enorme potenziale dell'IP di appartenenza; noi però oggi non desideriamo dare pacche sulle spalle a chi ha già sperimentato le follie del lavoro di Taro, bensì spiegare a coloro che non lo conoscono come sia cosa buona e giusta dargli una possibilità. E state attenti, perché molte delle caratteristiche migliori del gioco sono nascoste, di difficile comprensione, o di ancor più difficile fruizione. Questo è un videogame matto quanto il suo creatore.

Nier Automata è stato un successo planetario: milioni le copie vendute del gioco di Platinum e Yoko Taro, e una quasi unanime valutazione positiva da parte della stampa specializzata, per via del perfetto connubio tra l'estro dello scrittore giapponese e il talento del team di Osaka. Il seme da cui è nato Automata non è però dei più rigogliosi, il che è curioso se si considera che non è certo caduto molto lontano dall'albero originale... questo acclamato action JRPG infatti nasce dalla passione degli sviluppatori di PlatinumGames per l'originale Nier , ad oggi uno dei titoli più sottovalutati dell'intero genere (oltre che dei meno giocati dagli appassionati).

Un universo incredibilmente difficile da sviscerare

Tra le informazioni legate a Nier, forse quelle correlate al suo universo narrativo sono le più ostiche da recuperare. Il titolo ha un background di una complessità rara, quasi perversa a tratti, correlata in parte alle folli scelte di Yoko Taro - che non solo ama le cose complicate, ma ha la spiacevole tendenza a non curarsi con precisione dei collegamenti tra le sue storie nonostante le ambienti tutte nello stesso universo - e alla connessione con una serie ancor più difficile da approcciare: i Drakengard. Nier è letteralmente una sorta di spin off di quella saga, la cui storyline si basa sugli eventi nati da uno dei finali multipli del gioco (l'ending E, per l'esattezza). Questo, oltre a dar vita a un multiverso già arduo da gestire per qualunque scrittore, rende i Drakengard (secondo capitolo escluso) un tassello importante per delineare mitologia e basi fondamentali del gioco.

Ci teniamo a precisarlo: non vogliamo dissuadervi dall'acquisto del gioco con queste precisazioni, anzi, il nostro intento è l'esatto contrario. Il titolo ha infatti una trama godibile anche senza aver studiato le avventure "draconiche" di Taro, e il motivo per cui lo tiriamo in ballo è solo per farvi comprendere fino a che punto è ramificata la sua narrativa. Inoltre riteniamo che esistano la fuori utenti appassionati di videogame al punto da amare alla follia le ricerche avanzate sull'argomento, e con Yoko di mezzo le chicche da scoprire e gli elementi da teorizzare sono davvero tanti. Ah, il nostro ha anche la fastidiosa tendenza a inserire nozioni significative legate ai suoi giochi in opere che col medium videoludico c'entrano relativamente, come rappresentazioni teatrali, libri e manga. Non c'è purtroppo modo di fermare questa sua tendenza, ma tenetela a mente se desiderate addentrarvi nei meandri della sua mente.

Ciò detto, Nier a nostro parere vanta una storia davvero eccezionale, con alcune trovate assolutamente geniali e personaggi davvero memorabili (a cui è peraltro facile affezionarsi, diversamente dalla galleria di psicopatici che popolano il primo Drakengard...). Persino i comprimari che se osservati superficialmente paiono creati solo per il fan service, come Kainè, possono in realtà contare su una caratterizzazione di altissimo livello. Per carità, è necessario fare un po' di fatica per godersi completamente il tutto, ma crediamo ne valga sul serio la pena, perché alcuni degli eventi sono un pugno nello stomaco eguagliato da ben poca roba nel panorama JRPG.