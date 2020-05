Amazon Twitch Prime, 8 giochi gratis di maggio 2020 disponibili

Come potete vedere andando ad esplorare il "bottino" a questo indirizzo , nel caso siate abbonati ade Amazon Prime e dunque anche a Twitch Prime, altri sette giochi gratis si sono aggiunti a quello ancora disponibile dal mese scorso, vediamo dunque l' elenco completo dei giochi attualmente disponibili, la maggior parte dei quali fino all' 1 giugno 2020 :

Gli abbonati ad Amazon Prime o Twitch Prime , essendo uno l'equivalente dell'altro visto che il secondo è compreso nel primo abbonamento, possono accedere ad altri giochi gratis per maggio 2020 , che si presentano anche in questo caso in notevole quantità.

Non si tratta propriamente di giochi di grandissimo calibro ma tra questi ci sono delle vere e proprie piccole perle che potrebbero comunque interessare molti giocatori. Tra questi Snake Pass è sicuramente da provare, ma anche Yono and the Celestial Elephant, Fractured Minds e The Little Acre possono essere veramente dei giochi molto interessanti, dunque consigliamo di non lasciarvi sfuggire la possibilità di scaricare i titoli entro il termine di scadenza.

Le ricompense per gli abbonati comprendono anche un gran numero di contenuti in-game gratis, come gli Starter Pack per Warface, World of Tanks e Warframe, oltre all'interessante Fallout 76: Wastelanders Bundle che contiene un buon assortimento di oggetti cosmetici per l'RPG online Bethesda.