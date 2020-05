The Last of Us 2, Sony proibisce la discussione degli spoiler su YouTube?

The Last of Us 2 continua ad essere al centro delle polemiche videoludiche, ma sembra che Sony abbia iniziato un'offensiva anche contro la semplice discussione degli spoiler su YouTube, con alcuni utenti che hanno riferito di aver ricevuto una richiesta di rimozione dei contenuti video secondo la legge DMCA.

Da notare che i video colpiti dalla richiesta di rimozione attraverso DMCA non contenevano alcun frammento dei famosi video emersi dai leak precedenti, dunque l'attacco riguarderebbe praticamente solo l'oggetto della discussione.

La questione non è ancora molto chiara e questa accusa al momento proviene da un numero limitato di youtuber, ma secondo questi si tratterebbe di un'azione piuttosto grave perché minerebbe la possibilità di discussione di un argomento senza infrangere effettivamente alcun copyright, distorcendo in questo modo il principio su cui si basa il Digital Millennium Copyright Act.

Tuttavia, non è chiaro nemmeno se al momento alcuni video siano stati effettivamente cancellati o meno, ci sono però alcune testimonianze di youtuber che hanno ricevuto l'avviso di rimozione attraverso DMCA, a quanto pare. Resta da capire se effettivamente sia possibile censurare una discussione che non contiene di fatto i materiali considerati sotto accusa a norma di legge ma li utilizza solo come oggetto del discorso.

Una cosa sembra piuttosto certa: avviare un percorso del genere non farà che incrementare il cosiddetto effetto Streisand anche sugli spoiler di The Last of Us 2, con un ulteriore incremento dell'interesse del pubblico nei confronti degli spoiler stessi.

In ogni caso, prendiamo tutto come una semplice voce di corridoio in attesa di capire come stiano andando veramente le cose su questa faccenda. Nel frattempo, c'è veramente di che sbizzarrirsi tra complottisti che accusano Sony di aver mentito sui colpevoli, dopo la notizia che la compagnia ha identificato gli autori del leak e Naughty Dog che parlerà della situazione dopo il lancio del gioco.

INCOMING ANGRY RANT! Sony is now going after people simply DISCUSSING the leaks. UNACCEPTABLE!

With Sony apparently issuing DMCA takedowns for Last of Us leak discussion, we review the company's recent history of using the law to (try to) bend reality to its will.#VirtualLegality:

"Last of Us Leak Follow-Up: A History of Legal Violence (VL216)"https://t.co/t3Hnptlewh pic.twitter.com/uSnG2ZdC86