The Last of Us 2, complottisti accusano Sony di aver mentito sui colpevoli

Alcuni complottisti su Reddit stanno accusando Sony e Naughty Dog di aver mentito sull'identità degli autori della clamorosa fuga di notizie su The Last of Us 2, perché uno dei filmati emersi è evidentemente stato registrato con una build di lavorazione, accessibile solo agli sviluppatori.

A inchiodare Sony e Naughty Dog sarebbe l'indicazione "DEV TASKED" ben visibile tra le scritte del filmato. Quale esterno avrebbe potuto accedere al motore di The Last of Us 2 e registrare un simile video? A dare forza alla tesi intervengono le parolacce usate dall'utente reddit per fare la sua denuncia (non lo nominiamo e non pubblichiamo il suo post perché ha messo uno spoiler grosso come una casa nel suo nickname), accompagnate da frasi urlate, cioè scritte tutte in maiuscolo, chiuse da ben sei potentissimi punti esclamativi. Come non credere a sei punti esclamativi?

In realtà ci sono varie possibili spiegazioni all'esistenza di quel filmato, tutte molto più logiche di quelle del complottista (e cono meno parolacce). Intanto sì, è stato registrato con una vecchia build di lavorazione, come visibile anche dalla qualità di alcune delle risorse grafiche in gioco, non definitive. Sottolineiamo la parola VECCHIA, accompagniamola con !!!!!!, e chiediamoci perché uno sviluppatore che avesse voluto fare un leak così clamoroso si sarebbe prodigato per ripristinare una build di mesi o anni fa, oltretutto entrando nel sistema con le sue credenziali, rendendosi quindi individuabile in un nanosecondo, invece di usare magari la build definitiva, ormai pronta, dalla qualità più elevata?

Non possiamo esserne certi, perché non siamo complottisti, ma è molto più probabile che, come avviene nello sviluppo di qualsiasi videogioco, quel filmato sia stato registrato a uso interno per motivi che non possiamo conoscere, ma possiamo immaginare, come ad esempio mostrare dei bug, far vedere lo stato del gioco all'interno dello studio per dare indicazioni su come proseguire, cosa tenere e cosa cambiare, mostrare lo stato di lavorazione a dei responsabili di Sony o a qualche dirigente di Naughty Dog e così via. Filmati simili rimangono solitamente nei server interni della compagnia e sono decisamente più facili da ottenere rispetto alle build di lavorazione. Quindi, il fatto che si veda il debugger attivo non dimostra davvero nulla.