iPhone SE 2020 è più veloce dei più veloci smartphone Android, per Tim Cook

iPhone SE 2020 è il dispositivo Apple più veloce di qualsiasi smartphone Android presente sul mercato? Più veloce dei più veloci terminali basati sul sistema operativo di Google? Chissà: di certo ne è convinto Tim Cook, CEO della società. Lo ha ribadito nel corso di una recente intervista, che vale la pena analizzare nel dettaglio.

Tim Cook si è pronunciato sul recente lancio di iPhone SE 2020: è convinto che Apple trarrà enormi risultati, soprattutto economici, da questo terminale. "iPhone SE 2020 è più veloce del più veloce smartphone Android. Mi aspetto che parecchi clienti scelgano di passare ad iOS. Si tratta del meglio dei nostri device, in un'edizione particolarmente conveniente e accessibile".

A Tim Cook, nel corso della recente intervista, è stato anche chiesto se la società preveda di ritoccare i prezzi degli iPhone nel prossimo futuro, di certo elevati; la preoccupazione è che anche l'iPhone 12 possa costare un occhio della testa. "Abbiamo sempre cercato di produrre il meglio a prezzi onesti. Una strategia fondamentale, che non è cambiata affatto. E come saprete, avevamo realizzato un modello SE già in passato. Riportarlo indietro è bello, è stato un prodotto molto amato. Ma non ci leggerei molto altro, in questa operazione: volevamo proporre ai consumatori il miglior affare possibile mentre cerchiamo di ottenere il meglio dai nostri prodotti".

I recenti risultati finanziari di Apple sono stati migliori di quanto pronosticato dagli analisti, nonostante la pandemia legata al coronavirus. Chissà, probabilmente la strada intrapresa dalla società è davvero quella giusta. Ma cosa ne pensate, in particolare, della dichiarazione di Tim Cook? Davvero iPhone SE 2020 batterà qualsiasi smartphone Android attualmente presente sul mercato?