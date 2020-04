iPhone SE disponibile da oggi a 499 euro, anche su Amazon e a rate

Apple SE è disponibile a partire da oggi, al prezzo di 499 euro, anche su Amazon e, volendo, con il sistema di pagamento a rate proposto dal colosso delle vendite online.

Caratterizzato da un display IPS da 4,7 pollici con risoluzione 1334 x 750 pixel, iPhone SE riprende il design di iPhone 8 per consegnare agli utenti un fattore di forma pratico e compatto.

Sotto la scocca si cela tuttavia il potente processore A13 Bionic, lo stesso che troviamo nel top di gamma iPhone 11 Pro, con tanto di Neural Engine di terza generazione.

Specifiche che migliorano anche la resa della fotocamera singola da 12 megapixel, capace infatti di scattare foto con effetto di profondità gestito via software, e rendono il terminale performante e attuale.

Il prezzo di iPhone SE parte da 499 euro per il modello da 64 GB, disponibile nelle colorazioni nero, grigio e Product Red. Potete acquistarlo su Amazon, come detto anche a rate: basterà attendere il prodotto venga confermato in stock.