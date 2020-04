PlayStation Store, A Tutto Giappone: i giochi PS4 a meno di 10 euro

PlayStation Store ha dato il via alla nuova promozione A Tutto Giappone, con offerte su svariati giochi PS4 di produzione giapponese: ecco i migliori a meno di 10 euro.

Se vi piacciono i picchiaduro a incontri, nell'elenco ci sono due fra i migliori esponenti del genere: Street Fighter V a 7,99 euro anziché 19,99 e The King of Fighters XIV anch'esso a 9,99 euro anziché 19,99.

Se invece preferite picchiare, sì, ma in un contesto più aperto, vi segnaliamo due tie-in tratti da altrettanti anime di successo: lo spettacolare brawler JoJo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven a 9,99 euro anziché 69,99, e Dragon Ball Xenoverse 2 a 9,99 euro anziché 19,99.

Meglio picchiare in compagnia, dite? Allora diamo un'occhiata a due validissimi picchiaduro a scorrimento, il secondo dei quali è in verità una raccolta delle migliori produzioni Capcom per le sale giochi: Dragon's Crown Pro a 9,99 euro anziché 29,99 e Capcom Beat 'Em Up Bundle a 9,99 euro anziché 19,99.

Oltre ai combattimenti ci volete anche un po' di avventura ed esplorazione? Allora ci sono lo splendido Yakuza 0 a 9,99 euro anziché 19,99, Onimusha: Warlords a 9,99 euro anziché 19,99 e Okami HD anch'esso a 9,99 euro anziché 19,99.