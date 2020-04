Naruto Shippuden UNS4 Road to Boruto disponibile su Nintendo Switch, trailer di lancio

Naruto Shippuden UNS4 Road to Boruto è disponibile a partire da oggi anche su Nintendo Switch, e Bandai Namco ha pensato bene di pubblicare uno spettacolare trailer di lancio per il gioco.

In Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto, il mondo degli shinobi deve fronteggiare una nuova minaccia. Durante la preparazione per l'esame da ninja, Boruto è trascinato in una battaglia brutale contro Momoshiki e il suo servitore Kinshiki: sarà abbastanza potente per sconfiggerli entrambi?

Questo ultimo capitolo della serie Ultimate Ninja Storm include tutti i DLC già usciti. I giocatori potranno scegliere da un roster di 124 ninja, il più grande della serie!

In questa versione per Nintendo Switch i fan potranno usare Momoshiki e Kinshiki e personalizzare i propri personaggi preferiti con 11 nuovi costumi dell'era di Boruto.

Questo contenuto sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC attraverso un DLC. Gli utenti PS4 avranno anche un tema bonus aggiuntivo.