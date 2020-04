Death Stranding, un Nendoroid di Cliff svelato da Good Smile Company

Un Nendoroid di Cliff di Death Stranding è stato svelato oggi da Good Smile Company. Sarà dotato di una serie di accessori utili a replicare le sue pose più famose, come mani e maschere intercambiabili.

Cliff Unger è sicuramente uno dei personaggi più iconici del gioco di Hideo Kojima. Impersonato da Mads Mikkelsen, la sua storia è sicuramente una delle più toccanti e oscure di tutto il gioco. Non sorprende, quindi, che il suo personaggi sia anche uno dei più amati del gioco.

Per tutti i fan di Cliff, quindi, Good Smile Company ha creato un nuovo DX Nendoroid che rappresenta l'enigmatico soldato in tutte le sue espressioni più celebri. Si va dal gesto del silenzio alle lacrime nere, alla celebre sigaratta. Non poteva mancare nemmeno BB.

In questo modo ognuno potrà comporre il Nendoroid nella maniera preferita, o persino fargli fare un "cambio d'abito" ogni giorno. Nell'account Twitter ufficiale si possono trovare alcune immagini della statua, mentre maggiori informazioni possono essere trovate a questo indirizzo.

Vi piace?

From KOJIMA PRODUCTIONS' popular game "DEATH STRANDING" comes a DX Nendoroid of Cliff. Hand parts to recreate his smoking and pointing poses are included along with optional parts like his rifle and helmet!

Preorder: https://t.co/fO0I1mQdL5#deathstranding #nendoroid #goodsmile pic.twitter.com/hve4J6TdBO