Nintendo Switch e sicurezza, disattivato l'accesso con Network ID: il comunicato ufficiale

Nintendo Switch è stato vittima di una violazione della sicurezza che ha costretto l'azienda a prendere provvedimenti, fra cui la disattivazione dell'accesso tramite Network ID. Ecco di seguito il comunicato ufficiale con tutti i dettagli.

Desideriamo fornire un aggiornamento sui recenti accessi non autorizzati ad alcuni account Nintendo.

Nonostante le nostre indagini siano ancora in corso, vogliamo rassicurare tutti gli utenti che al momento non abbiamo trovato alcuna prova di un'intrusione nei database, server o servizi di Nintendo. In seguito ai primi risultati delle nostre indagini, abbiamo deciso di revocare la possibilità di utilizzare un Nintendo Network ID per eseguire l'accesso all'account Nintendo. Tutti gli altri metodi rimangono disponibili.

Come ulteriore precauzione, contatteremo presto gli utenti per i quali sospettiamo si siano verificati accessi non autorizzati, invitandoli a reimpostare le password del Nintendo Network ID e dell'account Nintendo.

Inoltre, raccomandiamo ai nostri utenti di abilitare la verifica in due passaggi per i loro account Nintendo, come descritto qui: Come impostare una verifica in due passaggi per un account Nintendo.

In caso di attività non autorizzate, invitiamo gli utenti a seguire i passaggi indicati nell'articolo Procedura per il recupero dell'account Nintendo.

Finché le nostre indagini non saranno concluse, e per limitare ulteriori accessi non autorizzati, non riveleremo altri dettagli sui metodi adottati per accedere agli account.

Ci scusiamo per il disagio e assicuriamo a tutti i nostri utenti che continueremo a mettere in campo ogni sforzo per salvaguardare la sicurezza dei loro dati.