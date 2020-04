Nintendo Switch, attacco hacker per rubare dati PayPal: ecco come rimediare

Secondo alcune dichiarazioni di Polygon, alcune Nintendo Switch di tutto il mondo avrebbero subito nelle ultime ore un attacco hacker molto specifico e su larga scala: i malintenzionati sarebbero riusciti a fare breccia nelle console per ottenere dati sensibili molto specifici. Ve ne parliamo più diffusamente in questo rapido articolo.

Vi abbiamo già parlato di tentativi di accesso non autorizzati su alcune Nintendo Switch nelle ultime ore: questo attacco hacker su larga scala potrebbe essere collegato agli stessi, ma attualmente non vi sono conferme in merito. Ciò che sappiamo, invece, è che gli hacker hanno puntato agli account PayPal registrati sulle console dei giocatori: sono dati legati al Nintendo eShop, e solitamente servono per acquistare titoli digitali e aggiungere fondi al proprio account. La BBC è convinta che subito dopo gli hacker li abbiano utilizzati per l'acquisto di currency, come i V-buck di Fortnite, o per titoli digitali in sé.

Cominciano dunque le indagini più dettagliate, ma intanto vediamo come rimediare e come rendere sicura la propria console Nintendo Switch (nei limiti del possibile). Dopo esservi accertati che nessuno abbia effettuato l'accesso dall'altra parte del mondo al vostro account Nintendo, abilitate dunque l'autenticazione a due fattori seguendo questa procedura:

Effettuare il login al vostro account Nintendo, presso il sito web ufficiale

Selezionare Impostazioni di sicurezza

Selezionare autenticazione a due fattori

Seguire la procedura, ricevendo il codice temporaneo da Nintendo

Installare Google Authenticator sul vostro smartphone

Scansionare il codice QR del vostro account Nintendo all'interno dell'app Google Authenticator

Seguire la procedura e salvare i codici forniti da NIntendo: vi serviranno in caso di problemi, in futuro