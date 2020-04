Call of Duty: Warzone fa impazzire i calciatori della Serie A

Call of Duty: Warzone sembra piacere proprio a tutti, tanto che i giocatori disponibili sfiorano già i cinquanta milioni in tutto il mondo. Ma sapete a chi piace particolarmente? Ai giocatori della Serie A. Soprattutto come antidoto alla monotonia della vita di tutti i giorni, in questa pandemia da coronavirus.

Basta andare a controllare rapidamente sui principali social network dove sono attivi i campioni della Serie A, specialmente su Instagram: si apprende così come Romelu Lukaku, Nainggolan, Lazzari, Ribery, Pulgar (solo per citarne alcuni) siano tutti presi dal nuovo sparatutto in prima persona online, che finalmente ha scelto di accogliere tutta la filosofia di gioco del Battle Royale. Tanto che ormai Call of Duty: Warzone compete direttamente con Fortnite Battaglia Reale di Epic Games.

Anche Paquetà non è da meno, e pare che sia anche riuscito a coinvolgere l'amico Neymar. Del resto anche per i calciatori non c'è poi troppo da fare in questo periodo: sono tutti chiusi in casa, e in qualche modo dovranno pur passare il tempo.

Tra tutti i giocatori della Serie A impegnati su Call of Duty: Warzone, è possibile sottolineare anche anche come Hisaj e Mario Rui siano riusciti a invitare nelle loro partite i tifosi del Napoli, con l'hashtag #iostoacasa. Speriamo che non si finisca come a suo tempo con Fortnite: i bambini avevano congestionato la rete italiana giocando a Battaglia Reale.