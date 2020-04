Fortnite, Call of Duty: Warzone mette a rischio il suo primato, secondo uno studio

La popolarità di Fortnite Battaglia Reale è fuori discussione da circa due anni ormai, ma pare che lo resterà ancora per poco. Secondo uno studio degli ultimi giorni, in particolare, pare che Call of Duty: Warzone stia mettendo in discussione il suo primato: cerchiamo allora di capire cosa sta succedendo.

Lo studio in questione appartiene a Piper Sandler, secondo il quale la distanza tra Fortnite e gli altri Battle Royale free to play si starebbe accorciando sempre di più. Prima o poi un titolo raggiungerà il gioco di Epic Games dal punto di vista della popolarità e del numero di giocatori complessivi: questo gioco potrebbe essere Call of Duty: Warzone, che ne starebbe mettendo in discussione il primato. Attualmente Fortnite è ancora il titolo più giocato nel settore, con il 39% dei ragazzi a prestargli attenzione: ma lo scorso anno la stessa percentuale si attestava al 54%.

La primavera del 2020 ha introdotto Call of Duty: Warzone, con 30 milioni di giocatori attivi nei primi dieci giorni. Apex Legends lo scorso anno ottenne numeri simili con 25 milioni di giocatori nella prima settimana, ma lo studio nazionale di Piper Sandler, che ha coinvolto più di 5200 studenti, lascia presagire un esito diverso, con una crescita costante per il gioco di Activision.

Lo scenario che si prospetta è il seguente, secondo lo studio: Call of Duty: Warzone continuerà a salire nel numero di giocatori, mentre Fortnite lentamente inizierà a scendere. Anzi, avrebbe già cominciato a mostrare i primi segni di cedimento. Nell'agosto del 2018 aveva 78,3 milioni di giocatori, nel marzo del 2019 250 milioni, ma pare che una volta arrivata a 300 milioni di giocatori la cifra abbia cominciato ad abbassarsi già dallo scorso dicembre 2019.

Arriverà mai la "fine" del successo di Fortnite? Voi cosa ne pensate? Intanto i bambini italiani stanno congestionando la rete proprio perché ci giocano in continuazione.