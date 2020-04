Final Fantasy 7 Remake fuori dal podio, bene Animal Crossing nella classifica vendite del Regno Unito

Final Fantasy 7 Remake è costretto a lasciare il podio nella nuova classifica stilata in base alle vendite settimanali nel Regno Unito, che vede Animal Crossing: New Horizons mantenere un'ottima seconda posizione.

La novità sono infatti incalzate e spodestate dai soliti titoli che tornano ai vertici della classifica nella settimana compresa tra il 13 e il 19 aprile 2020 nel Regno Unito. Parliamo ovviamente di FIFA 20, che riconquista la vetta dopo la prima posizione conquistata nella settimana precedente da Final Fantasy 7 Remake, e Call of Duty: Modern Warfare che si piazza in terza posizione.

L'unica novità a mantenere il passo dei soliti pesi massimi è Animal Crossing: New Horizons, che riesce a incastrarsi nella seconda posizione e mantiene dunque un'ottima presenza anche nel mercato britannico.

Per il resto, anche Resident Evil 3 scivola al di fuori della top ten, mentre riceve un'ottima accelerazione Star Wars Jedi: Fallen Order, l'action in terza persona di Respawn che recupera diverse posizioni.

In ogni caso, Final Fantasy 7 Remake non ha molto da lamentarsi considerando che ha già fatto registrare vendite per oltre 3,5 milioni di copie in tre giorni in tutto il mondo, mentre Animal Crossing: New Horizons continua la sua marcia trionfale dopo le vendite straordinarie a marzo 2020 negli USA.

Top ten giochi più venduti nel Regno Unito dal 13 al 19 aprile