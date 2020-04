PS5 ha ancora molti segreti da svelare, tra Variable Rate Shading e altro, secondo un ex Sony

PS5 a quanto pare ha ancora molti segreti da svelare, tra i quali dovrebbe esserci anche il famoso utilizzo del Variable Rate Shading, tecnologia di cui si sta discutendo parecchio perché dovrebbe consentire notevoli vantaggi nella gestione della grafica più avanzata della next gen e che non è stato menzionato chiaramente da Mark Cerny nella sua presentazione sulla console Sony.

Sulla questione è tornato a esprimersi Matt Hargett, ex software engineer di Sony PlayStation, il quale si è dimostrato molto positivo sulla presenza del Variable Rate Shading e su altre caratteristiche di PS5 che devono ancora essere svelate. Non si tratta di una fonte ufficiale, né è stato possibile per Hargett andare molto nello specifico, ma considerando il curriculum si tratta probabilmente di una persona informata dei fatti.

Anche l'insider in questione non ha fatto dichiarazioni precise, anche perché se fosse a conoscenza di dettagli su PS5 probabilmente non potrebbe nemmeno diffonderli al momento, ma si è limitato a dire che l'argomento VRS potrebbe non essere stato toccato perché all'interno del limite dei 50 minuti deciso per la presentazione, Mark Cerny si è concentrato su cose più salienti, considerando che il Variable Rate Shading ha applicazioni "variabili a seconda del gioco".

In definitiva, secondo Hargett, Cerny ha fatto un ottimo lavoro nel concentrare le informazioni salienti in quella presentazione di 50 minuti. In ogni caso, "molte, molte cose non sono ancora emerse nei leak", ha aggiunto, "Ci sono un sacco di segreti che sono stati mantenuti molto bene".

Sul confronto fra le due piattaforme next-gen, proprio nelle ore in cui un ex-Guerrilla parla di enorme differenza di potenza a favore di Xbox Series X, Hargett ha semplicemente riferito che si tratta di piattaforme diverse, ognuna con i propri punti di forza e di debolezza.

Sempre per quanto riguarda PS5 e Xbox Series X, oggi sono emerse altre indiscrezioni in particolare sul fatto che il prezzo delle console è già deciso ma sarà annunciato per ultimo.

All salient points, thanks for speaking up :) I'd add that VRS is hard to talk about because the degree to which it will help performance will vary per game, and possibly per scene per game. Given the ~50 min limit, I think @cerny did a superb job talking about tentpole features. — Matt Hargett (@syke) April 21, 2020