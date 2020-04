Horizon Zero Dawn sarà una trilogia? Il sequel per PS5 è enorme e ha la co-op

Horizon Zero Dawn è destinato a diventare una trilogia, nelle intenzioni di Guerrilla Games. Secondo molteplici fonti, il sequel per PS5 sarà enorme e includerà una modalità cooperativa.

Sembra che i piani di pianificare la serie su tre episodi siano stati approvati da Sony a fronte del grande successo dell'originale Horizon Zero Dawn, che ha totalizzato vendite per oltre 10 milioni di copie e ricevuto importanti riconoscimenti internazionali.

Stando a quanto riferito a VGC, lo sviluppo del sequel è cominciato subito dopo il lancio del primo capitolo, quando ci si è resi conto delle reazioni molto positive, anche se inizialmente si pensava a un'uscita su PlayStation 4.

Le fonti sostengono che Horizon Zero Dawn 2 sarà molto più grande e conferirà maggiore libertà d'azione ai giocatori, anche tramite l'inclusione di una co-op che tuttavia non è ancora chiaro dove verrà collocata, se nella storia principale o in una modalità apposita.

Si tratta peraltro di una feature che Guerrilla Games avrebbe voluto introdurre già nel primo capitolo, e che grazie alle potenzialità di PlayStation 5 potrà essere implementata senza particolari problemi al di là delle scelte di design.

Inutile dire che stiamo parlando di indiscrezioni tutt'altro che ufficiali, e che bisognerà verificarle nel corso del tempo. Magari già a maggio, quando si dice assisteremo alla presentazione di PS5.