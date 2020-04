Call of Duty Warzone, RowdyRogan è un fenomeno di 5 anni che combatte col FaZe Clan

Rowdy Rogan è ragazzino di solo 5 anni che sembra un vero e proprio fenomeno a Call of Duty Warzone. Rogan, infatti, non è solo bravo, ma è persino in grado di combattere contro alcuni dei pro-player più famosi del FaZe Clan, una delle organizzazioni esport più famose del mondo.

Tra gli oltre 50 milioni di giocatori di Call of Duty Warzone ci sono persone di ogni genere: c'è quello bravo, quello che gioca solo per divertirsi, la signora attempata, come la ragazzina iper-competitiva. Tra tutte queste persone è emersa la storia di Rogan, un bambino di 5 anni che non solo è in grado di giocare, ma lo fa talmente bene da avere attirato le attenzioni del FaZe Clan, una delle organizzazioni esport più grandi al mondo.

Vegliato, ovviamente, da degli adulti, il ragazzino sta diventando un vero e proprio fenomeno, tanto da aver aperto un account Twitter attraverso il quale fa vedere le sue performance online. Tra questi video ci sono alcuni spezzoni nei quali si può vedere Rogan combattere contro Swagg e Apex dei FaZe.

Nonostante il genere non sia consigliato per giocatori così piccoli, sembra che Rogan giochi online sin dal'età di 3 anni, accumulando tantissima esperienza in questo genere di giochi.

Cosa ne pensate? Vi sembra promettente?