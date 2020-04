PlayStation Store, nuove offerte sui giochi PS4 con la promo A Tutto Giappone

PlayStation Store rinnova le offerte, lanciando la promo A Tutto Giappone: come suggerisce il nome, si tratta di un'iniziativa che consente di acquistare un'ampia selezione di giochi PS4 giapponesi a prezzi ridotti.

Approfondiremo la questione con l'ormai tradizionale rubrica dedicata, ma per il momento diamo un'occhiata ai principali protagonisti di questa ennesima mandata di sconti.

Dalla pagina principale della promozione vediamo la Deluxe Edition di Resident Evil 2 a 24,99 euro anziché 49,99: un'ottima occasione per portarsi a casa l'eccellente remake del classico survival horror targato Capcom, in questo caso con un pacchetto di bonus digitali.

Restando sulla casa di Osaka, rientra nelle offerte anche la Deluxe Edition di Devil May Cry 5 a 24,99 euro anziché 49,99: considerando la straordinaria qualità dell'action game con protagonisti Dante, Nero e V, si tratta di una cifra decisamente conveniente, fra le più basse di sempre.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto è appena approdato su Nintendo Switch, ma i possessori di PS4 possono avere il pacchetto completo dedicato al Ninja della Foglia per appena 9,99 euro anziché 49,99 e ripercorrere la fase conclusiva della serie creata da Masashi Kishimoto, per poi dedicarsi all'espansione con protagonista il giovane Boruto.

Yakuza 6: The Song of Life, l'ultima avventura di Kazuma Kiryu fra Tokyo e Hiroshima, può essere vostro per appena 14,99 euro anziché 29,99, ma se ci tenete ai sottotitoli in italiano potete ripiegare sul coinvolgente spin-off Judgment, disponibile a 29,99 euro anziché 59,99.