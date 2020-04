PlayStation Store, offerte del 17 aprile 2020

PlayStation Store rilancia gli Sconti di Primavera, aggiungendo nuove offerte alla lista dei giochi PS4 in promozione ed estendendo i termini dell'iniziativa al 30 aprile. Avrete insomma molto più tempo a disposizione per effettuare i vostri acquisti, ma quali sono i titoli davvero imperdibili a questi prezzi? Partiamo da Marvel's Spider-Man (15,99 euro anziché 39,99 per gli abbonati a PlayStation Plus), che finora non si era mai visto a cifre così basse. Si tratta senza dubbio di una delle migliori esclusive per PS4: un tie-in spettacolare e divertente, sviluppato dagli esperti di Insomniac Games, che racconta una storia inedita di Spider-Man sullo sfondo di una Manhattan ampia e ricca, liberamente esplorabile grazie alla struttura open world, minacciata da un gruppo di super criminali che avremo il compito di fermare a ogni costo. Volendo spendere un po' di più, c'è la ricca Game of the Year Edition a 24,99 euro anziché 49,99, sempre per gli utenti Plus: il pacchetto include tutti i DLC, per un'esperienza ancora più corposa.

Call of Duty: Modern Warfare Una delle aggiunte di maggior peso alla lista degli Sconti di Primavera, Call of Duty: Modern Warfare (52,49 euro anziché 69,99) si pone senza dubbio come lo sparatutto del momento, anche grazie allo straordinario successo della sua modalità battle royale gratuita, Call of Duty: Warzone. Al di là del comparto multiplayer di grande spessore, il titolo sviluppato da Infinity Ward rielabora in maniera molto convincente la campagna originale del primo Modern Warfare, rendendola ancora più realistica e coinvolgente grazie all'introduzione di situazioni ed eventi di grande impatto, scontri a fuoco spettacolari e una grafica di straordinaria qualità. Il risultato finale è un prodotto terribilmente solido, che non mancherà di conquistare gli amanti dell'azione e non solo.

Tom Clancy's The Division 2 A proposito di grandi affari, The Division 2 (9,99 euro anziché 29,99) non è mai sceso al di sotto di questo prezzo, il che significa che tutti quelli che avevano rimandato l'acquisto del titolo prodotto da Ubisoft dovrebbero approfittare della promozione per portarselo a casa. Questo nuovo episodio si svolge alcuni mesi dopo gli eventi dell'originale The Division, portandoci però fra le strade di Washington D.C., a difendere l'ultima roccaforte del potere politico americano dall'assalto dei gruppi terroristici che stanno approfittando della crisi globale per conquistare ciò che resta degli Stati Uniti. Da soli o insieme a degli amici, il nostro compito sarà quello di pattugliare la città, portare a termine incarichi sempre più pericolosi e arginare l'avanzata del nemico... a qualunque costo.

Resident Evil 2 A proposito di nemici che avanzano e di offerte che non si possono rifiutare, Resident Evil 2 (19,99 euro anziché 39,99) è lo straordinario remake del classico survival horror targato Capcom: un gioco visivamente splendido, che ridisegna completamente l'esperienza che conoscevamo per consegnarci personaggi plausibili e ricchi di dettagli, che si trovano ad affrontare un'improvvisa invasione di zombie nella città di Raccoon City. I protagonisti dell'avventura, Leon Kennedy e Claire Redfield, sono costretti a separarsi poco dopo essersi incontrati per la prima volta: ognuno di loro dovrà portare avanti una propria campagna nel tentativo di svelare i misteri che si celano nella vecchia stazione di polizia e cercare una via di fuga dall'incubo.

Sekiro: Shadows Die Twice Sekiro: Shadows Die Twice (45,49 euro anziché 69,99) è protagonista di un'offerta molto interessante, visto che il titolo di From Software non è mai sceso più di così. Parliamo di un'esperienza spiccatamente hardcore, caratterizzata da un alto grado di difficoltà ma anche da tante meccaniche affascinanti che ruotano attorno al sistema di combattimento, solido e preciso ma anche ricco di sfaccettature strategiche. La storia del gioco ruota attorno a uno shinobi che perde un braccio in un'imboscata ma viene curato da un maestro artigiano che gli fornisce una protesi decisamente efficace in battaglia: determinato ad avere la sua vendetta, il guerriero dovrà affrontare nemici mortali e non, in una sequenza di duelli spettacolari e sequenze stealth.