Assassin's Creed Ragnarok o quel che sarà: il nuovo capitolo verrà svelato presto, dice un insider

Il prossimo Assassin's Creed dovrebbe essere protagonista di un annuncio ormai vicino, almeno come annuncio, in base a quanto riferito dall'insider Shinobi602, normalmente considerato una fonte piuttosto affidabile, considerando il suo storico di rivelazioni precedenti.

In effetti è da un bel po' che si parla del futuro della serie Ubisoft, con le ultime voci di corridoio che sembrano convergere su un gioco ad ambientazione vichinga, con il possibile titolo Assassins's Creed: Ragnarok o qualcosa del genere.

Non c'è alcun dettaglio preciso a dire il vero, ma rispondendo su Twitter a un altro utente che chiedeva quando si sarebbero potute avere notizie su un nuovo Assassin's Creed, Shinobi ha affermato "Ci siamo quasi", a significare evidentemente una presentazione che non dovrebbe essere lontana, a questo punto.

L'idea è che la presentazione del nuovo Assassin's Creed poteva essere prevista per l'E3 2020 e vista la sua cancellazione dovrebbe avvenire a questo punto all'evento digitale in streaming che il publisher ha organizzato proprio per sostituire la presentazione che era stata progettata per la fiera di Los Angeles.

Non sappiamo però quando questo evento sia previsto, se sia fissato per il periodo corrispondente a quello che doveva essere l'E3 2020, ovvero giugno, oppure anche prima a questo punto. Tra le ultime voci di corridoio è comparso anche il titolo Assassin's Creed Valhalla con tanto di lista obiettivi, mentre in precedenza era rispuntato nuovamente Assassin's Creed Ragnarok con tanto di data d'uscita, ovviamente non ufficiale.

Tutte le voci puntano dunque sull'ambientazione nordica per il prossimo capitolo della saga, a questo punto non resta che attendere ancora un po' per scoprire la verità.