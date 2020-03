Assassin's Creed Valhalla: una misteriosa lista obiettivi svela il nuovo capitolo della serie Ubisoft?

Assassin's Creed Valhalla sarebbe il titolo del nuovo capitolo della celebre serie Ubisoft, in base a tracce di una lista obiettivi emersa online in queste ore online, che indicherebbe dunque il nome e l'esistenza stessa del gioco in questione.

La voce di corridoio proviene da (tenetevi forte) 4chan, dunque come al solito il suo grado di affidabilità è sconosciuto ma tendente a zero, perché essenzialmente potrebbe essere stato chiunque a riportare una cosa del genere. C'è da dire, tuttavia, che gli screenshot allegati come prova sono abbastanza convincenti.

In pratica, questo utente ha pubblicato le foto dell'elenco di obiettivi sbloccabili di questo misterioso Assassin's Creed Valhalla. Si tratta di 45 obiettivi che hanno anche un certo senso e potrebbero dunque essere reali, tuttavia ci sono alcuni fattori che fanno oltremodo dubitare della veridicità della questione: il primo è la fonte stessa, il secondo è il fatto che siamo ormai a poche ore dal primo aprile, dunque è difficile prendere sul serio qualsiasi cosa emerga in questo momento su elementi di questo calibro.

In ogni caso, riportiamo qui sotto alcune degli screenshot pubblicati a sostegno della questione, mentre vi rimandiamo a questo indirizzo per l'elenco completo degli obiettivi emersi online su questo misterioso Assassin's Creed Valhalla.

Da notare che il gioco si inserisce nel solco delle voci di corridoio emerse finora sul nuovo capitolo della serie Ubisoft, presentandosi effettivamente caratterizzato da un'ambientazione nordica, come il vociferato Assassin's Creed Ragnarok di cui si parla da tempo. Proprio qualche ora fa ne avevamo parlato perché la data d'uscita sembrava spuntata online, mentre a gennaio era emersa una possibile prima immagine del gioco.