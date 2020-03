Assassin's Creed Ragnarok: la data d'uscita è spuntata online: ci crediamo?

La data d'uscita di quello che al momento è conosciuto come Assassin's Creed Ragnarok è spuntata sulle pagine di uno store online. Secondo Instant Gaming il nuovo gioco di Ubisoft uscirà il 29 settembre 2020: ci crediamo?

Quando si tratta di rumor è sempre bene sottolineare tre volte il fatto che si potrebbe trattare di un'informazione basata sul nulla o poco più. Però è anche interessante sapere tutto, ma proprio tutto, quello che sta avvenendo nel mondo dei videogiochi. Quindi eccoci qui con gli ultimi rimor su quello che in molti conoscono come Assassin's Creed Ragnarok, ovvero il capitolo della serie di Ubisoft che dovrebbe essere ambientato tra i vichinghi.

Usiamo tutti questi condizionali perché anche di questo gioco si sa veramente poco e tutto quello che è emerso lo ha fatto sempre per vie traverse. Anzi, potrebbe persino non chiamarsi Assassin's Creed Ragnarok. Comunque in queste ore il sito di vendita di chiavi online Instant Gaming ha aggiornato la pagina dedicata al gioco con una data: 29 settembre 2020.

Potrebbe trattarsi di un placeholder, ovvero di una data fittizia messa per cominciare a posizionare il gioco in un periodo di vendita credibile, ma potrebbe anche essere un'indicazione giunta agli addetti ai lavori e uscita prima del tempo. Come periodo di lancio, comunque, sembra piuttosto in linea le precedenti decisioni di Ubisoft.

Cosa ne pensate? Vi convince l'ambientazione vichinga? E questa data?