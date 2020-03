PC aprile 2020, i giochi migliori del mese

Fra i giochi migliori di aprile 2020 per gli utenti PC troviamo diverse produzioni davvero promettenti, a cominciare da Resident Evil 3: l'atteso remake firmato Capcom ci porterà nuovamente per le strade di Raccoon City, nei panni della bella e coraggiosa Jill Valentine, determinati ad affrontare l'invasione di zombie e una creatura inarrestabile chiamata Nemesis. È però anche il mese che segna il debutto di Gears Tactics, l'esclusivo strategico a turni ambientato nell'universo della serie creata da Epic Games, e di due esperienze a base multiplayer molto diverse fra loro: quella competitiva e asimmetrica di Predator: Hunting Grounds e quella cooperativa e avventurosa di Minecraft Dungeons.

In uscita il 3 aprile

L'atteso remake della serie Capcom è senz'altro il piatto forte del mese: Resident Evil 3 si prepara a coinvolgerci con una nuova, inquietante avventura che si svolge parallelamente agli eventi del precedente episodio. La protagonista in questo caso è però Jill Valentine, membro della squadra S.T.A.R.S. che si trova a fronteggiare l'invasione di zombie per le strade di Raccoon City e, in particolare, la minaccia dell'inarrestabile mostro conosciuto come Nemesis. Supportata da alcuni mercenari al servizio della Umbrella, la ragazza dovrà riuscire a sopravvivere a quello che si presenta come un vero e proprio incubo, dando fondo alle proprie risorse e utilizzando un gran numero di armi differenti, nonché l'inedita schivata: una manovra che, eseguita con il giusto timing, può salvarci la vita.

In uscita il 24 aprile

Predator: Hunting Grounds è il nuovo sparatutto asimmetrico di Illfonic, basato sulla celebre saga cinematografica. Aperti a cinque giocatori, i match del gioco vedono da una parte una squadra composta da quattro soldati d'elite, dall'altra un potente e letale Predator intento a dargli la caccia. Chi la spunterà? Sullo sfondo di una giungla inospitale, accompagnati dalla colonna sonora originale del film, ci troveremo a vestire i panni delle potenziali vittime umane o in quelle del cacciatore alieno, in grado di sfruttare un sistema di mimetizzazione e un set di armi micidiali per avere ragione dei suoi avversari. Quale che sia il personaggio che controlliamo, potremo gustarci le atmosfere di un'esperienza che promette di essere davvero fedele all'originale.

In uscita il 28 aprile

La celebre serie Microsoft fa il proprio debutto nel mondo degli strategici con Gears Tactics, uno spin-off ambientato dodici anni prima dell'originale Gears of War, che rivela le origini del sanguinoso conflitto che ha sconvolto il pianeta Sera, improvvisamente invaso da orde di violente Locuste. Nei panni di Gabe Diaz, il nostro compito sarà quello di addestrare e gestire le truppe dei COG al fine di sconfiggere Ukkon, il capo del fronte nemico. Utilizzando un sistema a turni forte di alcune significative novità, come la mancanza di una griglia, potremo impiegare gli immancabili punti azione per muovere le nostre unità e attaccare quelle ostili, cercando di non restare mai vulnerabili e dunque di sfruttare al meglio le coperture.

In uscita ad aprile

Minecraft Dungeons è la nuova esperienza firmata Mojang e ambientata nel popolare universo di Minecraft, il blockbuster capace di coinvolgere oltre 112 milioni di giocatori in tutto il mondo. In questo caso ci troviamo tuttavia di fronte a un prodotto differente, nella fattispecie un action game ispirato ai classici dungeon crawler in cui, da soli o insieme a tre compagni, potremo esplorare ampi e insidiosi sotterranei alla ricerca di tesori nascosti e oggetti preziosi. Risorse che le forze del male non hanno lasciato incustodite: per ottenerle dovremo combattere, sbloccando nuovi poteri e abilità man mano che il nostro personaggio salirà di livello. Minecraft Dungeons si rivelerà essere un nuovo, straordinario successo per gli Xbox Game Studios? Lo scopriremo a breve.