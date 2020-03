PS5: prezzo più basso del previsto, in base a una dubbia testimonianza

PS5 e il suo prezzo sono probabilmente fra gli argomenti attualmente più discussi in ambito videoludico, dunque riportiamo anche questa testimonianza da parte di un presunto rivenditore, sebbene la veridicità sia alquanto dubbia, anche perché il costo che emergerebbe sarebbe forse più basso del previsto.

In base a quanto riferito da alcune fonti, il rivenditore canadese Play N Trade avrebbe già iniziato ad accettare preordini per PS5, nonostante della nuova console Sony non sia nota nemmeno la data di uscita, per il momento. Questo già rende alquanto dubbia tutta la faccenda, ma è emerso un dettaglio che risulta piuttosto interessante.

Qualcuno ha scritto sulla pagina Facebook della catena di rivenditori, chiedendo informazioni su data di uscita e prezzo di PS5, al che l'account ufficiale ha risposto riferendo che i negozi hanno effettivamente iniziato ad accettare i preordini, con data di uscita prevista per il quarto trimestre del 2020, dunque su questo mantenendosi abbastanza sul sicuro visto che il lancio dovrebbe avvenire tra novembre e dicembre 2020.

Quello che risulta particolarmente interessante è però l'indicazione sul prezzo: secondo quanto riferito, i preordini vengono effettuati a 559 dollari canadesi. Una conversione più o meno diretta del prezzo significherebbe 394 dollari USA, cosa che farebbe pensare dunque a un prezzo di 399 dollari per PS5 sul mercato americano.

Considerando le politiche di prezzo adottate fin qui da Sony, si tradurrebbe in un prezzo di 399 euro in Europa, in linea con quello di lancio di PS4. L'idea non è così astrusa, anche se finora si pensava a un prezzo superiore per PS5, considerando il costo degli elementi hardware al suo interno che è probabilmente superiore, facendo il rapporto, a quello che era il costo dell'hardware di PS4.

Ovviamente, prendete il tutto come una semplice voce di corridoio assolutamente non confermata. D'altra parte, per saperne di più vi rimandiamo allo speciale su prezzo, uscita, specifiche tecniche e tutto quello che sappiamo e alla discussione di Pierpaolo Greco sul prezzo di lancio di PS5 e Xbox Series X.