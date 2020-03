Final Fantasy 7 Remake si potrà scaricare prima del previsto? Voci sul pre-load in anticipo

Final Fantasy 7 Remake si potrà scaricare in anticipo, ma ancora di più rispetto a quanto si pensava, visto che la data del pre-load sembra sia stata spostata in modo da consentire il download ancora prima, almeno secondo alcune segnalazioni da parte di utenti.

Non c'è infatti un annuncio o una conferma ufficiali da Square Enix al riguardo, ma alcune segnalazioni su Reddit e ResetEra parlano del pre-load disponibile dal 3 aprile, dunque da questo giovedì, invece del 7 aprile come era stato precedentemente annunciato. Questo significa che gli acquirenti dell'edizione digitale di Final Fantasy 7 Remake potranno avviare il download anticipato del gioco già dal 3 aprile, in modo da averlo già pronto nell'hard disk di PS4 alla sua data di uscita ufficiale, ovvero il 10 aprile 2020.

La decisione potrebbe anche essere correlata a quanto emerso nei giorni scorsi sull'edizione fisica del gioco, ovvero che alcune copie potrebbero essere spedite in anticipo in Europa a causa del coronavirus e dei problemi logistici che la situazione attuale comporta.

Un'altra spiegazione potrebbe derivare dalla riduzione nella velocità di download in tutta Europa decisa da Sony per PlayStation Network, con l'anticipo nella data di pre-load che compenserebbe il maggior tempo richiesto per effettuare lo scaricamento completo di Final Fantasy 7 Remake, che rischierebbe altrimenti di non essere pronto per la data del 10 aprile nelle situazioni più intasate.

In ogni caso, attendiamo eventuali conferme ufficiali da parte di Square Enix sull'iniziativa in questione, mentre vi rimandiamo al secondo video "Inside" per un ulteriore approfondimento su storia e personaggi del gioco.