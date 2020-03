PlayStation Network, Sony rallenta i download in tutta Europa

A causa della diffusione della pandemia di coronavirus Sony ha deciso di rallentare la velocità di download dal PlayStation Network, così da preservare l'accesso a internet per tutti. Sono moltissimi ormai i paesi europei in cui è stato imposto l'isolamento alla popolazione e le persone stanno usando massicciamente internet per passare il tempo.

Jim Ryan, il presidente di SIE, ha dichiarato che Sony sta lavorando insieme ai provider dei vari paesi europei in cui la velocità di download sarà ridotta per garantire che tutto funzioni a dovere. Ryan: "Crediamo che sia importante fare la nostra parte per garantire la stabilità di internet, visto che un numero impressionante di persone sta praticando il distanziamento sociale e sta accedendo a internet. I giocatori potranno sperimentare dei download più lenti o ritardati, ma il gameplay non subirà effetti. Costretti a prendere queste misure per preservare l'accesso a internet di tutti, apprezziamo il supporto e la comprensione della nostra comunità, che sta facendo la sua parte."

Sony non è la prima multinazionale a dover ridurre in qualche modo il consumo di banda legato ai suoi servizi. Già Netflix, YouTube, Disney Plus, Amazon e Apple hanno fatto lo stesso.