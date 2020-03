Animal Crossing: New Horizons, non si può sposare per il coronavirus, la cerimonia nel gioco

Il matrimonio e la laurea di un ragazzo saltano per colpa della quarantena legata alla diffusione del coronavirus e per questo motivo la fidanzata organizza una cerimonia virtuale in Animal Crossing: New Horizons in compagnia di tutti i suoi amici.

Una bella storia si va ad affiancare a quelle più curiose di queste ore: questo è Animal Crossing. Un gioco capace di adattarsi alle esigenze e alla sensibilità di ognuno. C'è chi si diverte a citare i suoi film preferiti e chi vuole ricostruire Hoenn, la regione della terza generazione di pokémon. O chi costruisce una band metal coi personaggi del gioco.

In questo caso la storia è ancora più toccante: un ragazzo in questi giorni avrebbe dovuto vivere alcuni dei momenti più significativi della propria vita: la laurea e il matrimonio. Eventi che, a causa della quarantena da coronavirus, sono stati rinviati gettandolo nella depressione.

Per sua fortuna la fidanzata, agendo in combutta con gli amici, ha voluto fargli una sorpresa: ha organizzato una cerimonia di nozze virtuale in Animal Crossing: New Horizons alla quale hanno partecipato anche i migliori amici, sempre attraverso internet. Un avvenimento che sicuramente non ha potuto rimpiazzare la cerimonia ufficiale, ma che di sicuro ha riportato il buonumore nella vita di ashmush.

Ma ricordatevi, esattamente come a Las Vegas, quello che succede ad Animal Crossing rimane in Animal Crossing.