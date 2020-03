Star Wars 1313, un'immagine trafugata mostra il gioco e Boba Fett

È finita online un'immagine trafugata di una versione chiaramente non definitiva di Star Wars 1313, l'action a team Star Wars il cui sviluppo è stato cancellato nel 2013, in cui possiamo vedere il cacciatore di taglie protagonista, che sembra essere proprio Boba Fett, come più volte vociferato. L'immagine mostra anche un ampio scorcio del livello 1313 di Coruscant, quello che dava il titolo al gioco.

Molti hanno notato somiglianze tra questa immagine e Star Wars: Bounty Hunter per PS2, in cui si controllava Jango Fett, il papà-clone di Boba Fett. Star Wars 1313 avrebbe potuto essere una versione avanzata di quell'idea lì, ma è stato fermato da LucasArts, che evidentemente non era soddisfatta di come stava venendo. LucasArts non ha mai confermato Boba Fett come protagonista del gioco. Fu però l'animatore James Zachary a suggerire questa possibilità, anche se non l'ha esplicitata.

A creare il mito di Star Wars 1313 ha contribuito anche l'assenza di nuovi titoli della serie per lungo tempo, a parte i Star Wars: Battlefront. In particolare sono mancate delle avventure single player degne di questo nome, almeno fino all'uscita di Star Wars Jedi: Fallen Order, che comunque offre un'esperienza più tradizionale rispetto a quella promessa da 1313.