Animal Crossing: New Horizons: Kratos, Nathan e i personaggi PS4 arrivano nel gioco

In Animal Crossing: New Horizons arrivano Kratos, Nathan, Ellie e tutti i più famosi personaggi PS4 grazie agli splendidi ritratti creati da un fan con gli strumenti del gioco.

La creatività delle persone è illimitata e quando queste hanno in mano gli strumenti giusti è lecito aspettarsi dei veri e propri capolavori. Su Dreams, il gioco PlayStation 4 grazie al quale creare altri giochi, gli utenti hanno creato le esperienze più disparate, da ambienti iper-realistici ai cloni di videogiochi, come Super Mario. In questo caso Nintendo, sempre molto gelosa delle sue Proprietà Intellettuali, ha chiesto a Sony e Media Molecule di intervenire.

Adesso, però, le parti sembrano essersi invertite: un utente di Animal Crossing: New Horizons ha creato grazie agli strumenti del gioco tutta una serie di ritratti dei più famosi personaggi dei videogiochi di Sony: da Kratos a Nathan Drake, passando per Spider-Man, Sam Bridges ed Ellie di The Last of Us Parte 2: sembrano esserci davvero tutti.

Ovviamente li ha messi in bella mostra su di una parete di casa sua e condivisi su Reddit, dove ha raccolto migliaia di meritati apprezzamenti. Cosa farà adesso Nintendo?

Vi starete chiedendo, oltretutto, come 7emperor790 ha fatto a creare questi ritratti. In realtà l'operazione è piuttosto semplice: