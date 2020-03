Dreams: Nintendo richiede la rimozione dei giochi ispirati alle sue produzioni, Sony esegue

Dreams ha attirato l'attenzione di Nintendo con tutti i contenuti a tema Mario e simili, cosa che ha fatto ovviamente scattare l'ufficio legale della casa di Kyoto, che ha richiesto a Sony la rimozione di tali produzioni, come sta accadendo in queste ore.

La community di Dreams ha iniziato a produrre contenuti a pieno regime e come ben saprà chi segue il gioco regolarmente, molti di questi sono ispirati a giochi già esistenti. Tra questi si contano varie reinterpretazioni di Mario, per esempio, o altri giochi da parte di Nintendo. Ovviamente, i personaggi, le situazioni e gli scenari presenti in queste produzioni amatoriali sono tutti utilizzati senza l'esplicito consenso di Nintendo e sappiamo tutti bene quanto la compagnia sia molto attenta alla protezione delle proprietà intellettuali.

Non c'è voluto molto, infatti, perché arrivassero le prime segnalazioni: a quanto pare Nintendo ha richiesto a Sony la rimozione di alcuni di questi contenuti legati alle produzioni della casa di Kyoto e Sony sta provvedendo ad avvertire i vari responsabili in Dreams.

L'utente "Piece_of_Craft", ad esempio, ha riferito di aver ricevuto una richiesta di blocco e rimozione dei contenuti da parte di "una grossa compagnia di videogiochi" e visto che la richiesta di rimozione riguarda tutti i contenuti legati a Mario è facile capire di chi si tratti.

Sembra che la comunicazione arrivi peraltro dall'ufficio legale di Sony Interactive Entertainment Europe, ma la mail fa riferimento a una richiesta avanzata direttamente da Nintendo, a quanto pare. È probabile che la stessa cosa stia accadendo o stia per accadere anche a molti altri creatori di contenuti su Dreams che si sono cimentati su opere ispirate a Nintendo e alle sue produzioni.

Dreams ha ricevuto peraltro un perfect score nel nuovo numero di Edge, inoltre il gioco si sta evolvendo con una beta per utilizzi business delle proprie creazioni.