Persona 5 Royal, il trailer con le citazioni della stampa

Atlus ha pubblicato il trailer con le citazioni della stampa di Persona 5 Royal. Essendo un gioco eccellente, sono ovviamente tutte positive. Lo trovate in testa alla notizia con anche delle nuove sequenze di gioco.

Persona 5 Royal è la versione riveduta e corretta di Persona 5, ed è da molti considerato uno dei titoli migliori di questa generazione. In realtà l'originale era cross gen, ma la versione Royal è esclusiva per PS4. La stampa ha recensito il gioco in modo entusiasta, parlando di un potenziale gioco dell'anno.

Per avere maggiori informazioni, leggete la nostra recensione di Persona 5 Royal in cui Francesco Serino ha scritto:

Capolavoro era, capolavoro rimane, adesso ancora più definito e rifinito. Persona 5 Royal è forse il punto più alto mai raggiunto dai JRPG: un risultato che Atlus agguanta senza l'ossessione del kolossal ad ogni costo su cui troppi esponenti scivolano. Perfetto, o quasi.