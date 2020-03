Persona 5 Royal: uno dei giochi dell'anno per i voti della critica

Persona 5 Royal è uno dei giochi migliori tra quelli usciti nel 2020, se non il migliore (se la batte con Dreams). Un potenziale gioco dell'anno? Potrebbe, almeno stando ai voti stellari ricevuti dalla critica, che lo descrivono come un titolo eccellente da ogni punto di vista, nonché un ampliamento notevole di quella che era l'esperienza di gioco offerta da Persona 5.



Come potete vedere scorrendo l'elenco delle recensioni, non c'è un singolo voto sotto al nove. In generale ti gli articoli concordano nel dire che il lavoro svolto da Atlus è stato meraviglioso, compresa la nostra recensione di Persona 5 Royal, in cui Francesco Serino ha scritto:



Capolavoro era, capolavoro rimane, adesso ancora più definito e rifinito. Persona 5 Royal è forse il punto più alto mai raggiunto dai JRPG: un risultato che Atlus agguanta senza l'ossessione del kolossal ad ogni costo su cui troppi esponenti scivolano. Perfetto, o quasi.

Attack of the Fanboy - 5 / 5

Slant Magazine - 5 / 5

Gameblog - 10 / 10

PlayStation LifeStyle - 10 / 10.0

RPG Site - 10 / 10

GamingBolt - 10 / 10.0

Rice Digital - 5 / 5

GameSkinny - 10 / 10

GamesFinest - 10 / 10

Bazimag - 10 / 10.0

Hobby Consolas - 97 / 100

PlayStation Universe - 9.5 / 10.0

Cerealkillerz - 9.5 / 10.0

GamePro - 92 / 100

We Got This Covered - 4.5 / 5

Twinfinite - 4.5 / 5.0

DualShockers - 9 / 10.0

Press Start - 9 / 10.0

Stevivor - 9 / 10.0

Hardcore Gamer - 4.5 / 5.0

CGMagazine - 9 / 10.0

Digitally Downloaded - 4.5 / 5

WellPlayed - 9 / 10.0