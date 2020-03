Euro 2020 posticipato al 2021 causa coronavirus, ma gli europei si potranno giocare su PES 2020

Euro 2020, il campionato europeo di calcio, è stato spostato al 2021 a causa del diffondersi in tutto il continente della pandemia di coronavirus. Gli Europei potranno però essere giocati in eFootball PES 2020, visto che la pianificata espansione gratuita del gioco dedicata alla manifestazione è stata confermata.



Con il rinvio di Euro 2020, le diverse nazioni potranno concludere i loro campionati di calcio, anche se non è stato ancora reso noto come, visto lo stato d'incertezza in cui viviamo. Le possibilità messe in campo sono molte, ma tutte ancora da vagliare. Euro 2021, così è stata ribattezzato il campionato europeo, si giocherà tra l'11 giugno e l'11 luglio 2021.



A questo punto Konami, che ha già annunciato che eFootball PES 2020: Euro 2020 sarà comunque disponibile, dovrà valutare se pubblicare un aggiornamento dell'aggiornamento oppure se rilasciarne uno nuovo di zecca per PES 2021, ancora non annunciato ma sicuramente in sviluppo.



Del resto l'aggiornamento Euro 2020 per eFootball PES 2020 ha come data d'uscita il 30 aprile 2020, quindi ormai la gran parte del lavoro è stata fatta e sarebbe un peccato buttare tutto.



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che eFootball PES 2020 è disponibile per PC, Xbox One e PS4, oltre che per sistemi mobile.