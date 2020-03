eFootball PES 2020: Euro 2020 sarà comunque disponibile, che l'evento reale si svolga o no

eFootball PES 2020 ha la licenza ufficiale esclusiva del campionato di calcio Euro 2020 e ha intenzione di utilizzarla in qualsiasi caso, che l'evento reale si tenga o meno, viste le attuali incertezze a causa della crisi legata al Coronavirus.



La prospettiva di cancellare gli europei di calcio 2020 sembra ancora assurda, eppure è più consistente di quanto si possa pensare, considerando che l'epidemia sta crescendo proprio in questi giorni in molti paesi europei e al momento è difficile pensare che a giugno possa essere del tutto superata, dunque i dubbi sulla conferma di Euro 2020 sono più che mai legittimi.



In ogni caso, Konami ha voluto confermare comunque l'annuncio fatto in precedenza: l'espansione UEFA Euro 2020 sarà comunque disponibile per eFootball PES 2020 attraverso un aggiornamento gratuito, con data di uscita fissata per il 30 aprile 2020.



Nel caso in cui il torneo ufficiale e reale non si debba tenere, dunque, potremo almeno consolarci con la versione digitale di Euro 2020 grazie al gioco Konami, che come abbiamo riferito in precedenza conterrà tutte le 55 nazionali UEFA, le nuove divise di gioco e le rose complete dei giocatori, oltre ad alcuni stadi ufficiali.



Con l'attuale blocco della Champions League e dell'Europa League, si tratta di vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane, ma probabilmente fino ad aprile non ci sarà modo di avere notizie certe sul prossimo futuro.



Comunque vada, dal 30 aprile sarà comunque possibile dare il via al torneo Euro 2020 all'interno di eFootball PES 2020, con un download assolutamente gratuito per tutti i possessori del gioco originale. Nel frattempo, PES 2020 ha festeggiato i 25 anni della serie, con Maradona nel trailer dei Momenti Gloriosi.