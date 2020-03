Rockstar Games chiude gli uffici causa Coronavirus e invita a lavorare da casa

Rockstar Games si unisce ai vari team di sviluppo e publisher che in questo periodo di crisi determinata dal diffondersi del coronavirus hanno deciso di chiudere gli uffici e invitare i dipendenti a lavorare da casa, ove possibile, in modo da ridurre al massimo la possibilità di contagi.



Rockstar ha dunque chiuso tutti gli otto studi internazionali, da Rockstar North a Rockstar Bangalore, per salvaguardare il più possibile la salute dei dipendenti.



"Nell'interesse di ridurre il più possibile l'impatto del COVID-19, Rockstar Games ha implementato nuove politiche di lavoro da casa nei nostri uffici e studi internazionali. Dopo significative ricerche e consultazioni con i nostri team sul lavoro, abbiamo iniziato a far funzionare le nostre soluzioni di lavoro in remoto in tutto il mondo nel corso della settimana scorsa e siamo sicuri di avere un sistema solido già stabilito per i nostri team, in modo che possano continuare a lavorare con il minimo stacco", ha scritto Rockstar Games nel comunicato ufficiale riportato nel tweet qui sotto.



"I nostri giochi online continueranno a funzionare come sempre e tutti i nostri team di supporto rimarranno disponibili per i nostri giocatori. La salute e la sicurezza dei nostri impiegati e delle loro famiglie rimangono le nostre massime priorità e continueremo ad adattare le nostre pratiche alla situazione, mentre si evolve. Apprezziamo la vostra pazienza e comprensione e auguriamo a tutti voi e ai vostri familiari il meglio in termini di salute durante questo momento particolare".



Nel frattempo, sono regolarmente proseguiti gli update per i giochi come l'aggiornamento 1.19 di Red Dead Redemption 2 messo a disposizione questa settimana e quelli di GTA Online.





A message from Rockstar Games pic.twitter.com/uB4syLHROo — Rockstar Games (@RockstarGames) March 15, 2020