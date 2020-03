Halo: The Master Chief Collection per PC, Halo 2 Anniversary protagonista dei prossimi test in arrivo

Halo 2 Anniversary sarà il prossimo capitolo ad arrivare in Halo: The Master Chief Collection per PC e sarà dunque anche il prossimo oggetto dei test per gli utenti, in linea con il programma standard seguito da 343 Industries per la conversione della maxi-raccolta su piattaforma Windows.



Halo 2 Anniversary sarà dunque il prossimo oggetto dei test, secondo il ruolino di marcia imposto. Dopo aver lanciato Halo: Reach come primo titolo della raccolta, a seguire è stato il primo Halo: Combat Evolved Anniversary e quindi è ora il turno di Halo 2 Anniversary, seguendo a questo punto il ciclo standard dal primo capitolo in avanti.



"Stiamo attualmente pianificando il nostro prossimo flight per includere i contenuti di Halo 2, Halo 2 Anniversary, Halo: Reach Force e Theater per PC e potenzialmente alcuni aggiustamenti al comparto audio di Halo: Reach", si legge in una comunicazione da parte di Tyler Davis di 343 Industries, che ha aggiunto "Questi aggiustamenti sono ancora in corso, dunque al momento non è detto che possano arrivare in tempo con il prossimo set di flight previsti".



I "flight", come vengono definiti da 343 Industries, sono dei test a numero chiuso sulle varie componenti di Halo: The Master Chief Collection, suddivisi finora in base ai vari capitoli che compongono la raccolta. Si tratta di un sistema per effettuare test su base sempre più allargata fino al rilascio al pubblico dei singoli capitoli.



Come da tradizione, i primi flight sono destinati ai membri del programma Insider di Halo e a questi si è rivolto Davis, riferendo che il primo test flight su Halo 2 Anniversary per PC dovrebbe essere messo a disposizione verso la fine di marzo, se tutto va bene.



Halo: The Master Chief Collection si è aggiornato nei giorni scorsi per accogliere già il primo Halo: Combat Evolved Anniversary, portando diversi cambiamenti con un update consistente.