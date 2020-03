PS5, l'SSD non cambierà i giochi open world, secondo Digital Foundry

La caratteristica di punta della nuova PS5 pare essere l'SSD ultra veloce da 5,5GB al secondo, ma secondo Alexander Battaglia di Digital Foundry non modificherà più di tanto gli open world, perché i dati caricati dall'SSD sono statici e non modificabili, mentre l'aumento dei dettagli negli open world passa ormai per dei sistemi procedurali.

Inoltre Battaglia ha ribadito l'ovvio, ossia che la GPU di Xbox Series X è migliore di quella di PS5: "Come accaduto in questa generazione tra PS4 Pro e Xbox One X. Se un gioco va peggio su Xbox One X, ha dato priorità agli aspetti sbagliati o ha dei problemi di software che vanno sistemati." Ha inoltre aggiunto "Certe volte le cose sono semplicemente migliori. Come l'RTX 2080 che è migliore della 2060S."

Le caratteristiche di PS5 e Xbox Series X stanno facendo discutere tutto l'ambiente. Giusto ieri abbiamo intervistato uno sviluppatore di tripla A secondo cui l'SSD ultraveloce impatterà più dei teraFLOPS di Xbox Series X, comunque complessivamente più potente. Comunque sia le opinioni in merito sono tante. Ad esempio c'è chi afferma che Xbox Series X potrebbe battere PS5 nella decompressione delle texture o che Xbox Series X ha un ray tracing migliore di PS5. Ma c'è anche chi concorda nel dire che l'SSD conta più della potenza.