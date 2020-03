Final Fantasy 7 Remake: il secondo video "Inside" approfondisce storia e personaggi

Il secondo video Inside Final Fantasy 7 Remake approfondisce storia e personaggi intervistando personalità del calibro di Yoshinori Kitase, Kazushige Nojima, Motomu Toriyama e Naoki Hamaguchi.

L'atteso ritorno di Final Fantasy 7 sta lentamente svelando tutti i suoi segreti. Il gioco di Square Enix non subirà nessun ritardo a causa del coronavirus e per questo il publisher giapponese non ha rallentato la macchina del marketing. Come se ci fosse bisogno di spingere ulteriormente uno giochi più attesi degli ultimi anni.

Comunque, nel secondo episodio dell'Inside Final Fantasy VII Remake, Square Enix approfondisce alcuni aspetti della storia e dei personaggi.

Lo fa attraverso interviste di creatori, artisti e sviluppatori del gioco, offrendo uno sguardo esclusivo ai segreti che si celano dietro alla realizzazione di uno dei videogiochi più amati di tutti i tempi. Questo secondo video racconta la storia ed i personaggi di Final Fantasy 7 Remake grazie alle testimonianze di celebri membri del team di sviluppo: