Avengers: Infinity War, Iron Man contro Thanos in una versione preliminare e inedita dello scontro

Avengers: Infinity War ha nello scontro fra Iron Man e Thanos il momento culminante della storia, ma a quanto pare questa scena ha attraversato diverse fasi nella produzione, visto che appariva piuttosto diversa in un primo video diffuso in maniera limitata, da cui sono tratte le immagini emerse in questi giorni.

Come potete vedere negli screenshot riportati qui sotto, pubblicati da The Direct, lo scontro fra Thanos e Iron Man si doveva svolgere inizialmente in maniera piuttosto diversa, sia per quanto riguarda l'aspetto dei protagonisti sia nelle inquadrature, nella scenografia e probabilmente nella sequenza di azioni.

Le immagini in questione sono tratte da un filmato che era stato trasmesso a porte chiuse nel corso del Comic Con di San Diego del 2017. Marvel non ha distribuito il video in questione, così come altri trailer che sono stati mostrati in maniera esclusiva nel corso di eventi speciali come Comic Con e D23. Questi rimangono spesso legati esclusivamente a tali situazioni, anche perché mancano di alcuni elementi che vengono aggiunti successivamente in post-produzione e dunque Marvel preferisce non diffonderli.

Le immagini in questione sono dunque testimonianze piuttosto rare di questi eventi speciali, che mostrano come Avengers: Infinity War abbia probabilmente attraversato varie fasi anche in termini di resa estetica e tecnologica nelle sue fasi di produzione.

Tra i vari contenuti riscoperti di recente per Avengers: Infinity War c'è anche una scena eliminata con Doctor Strange che indossava l'armatura di Iron Man, mentre per quanto riguarda Avengers: Endgame, varie scene rimosse sono state raccontate da Winston Duke nei giorni scorsi.