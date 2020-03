Fortnite, Ninja e SypherPK chiedono questa funzione contro lo stream sniping

Fortnite Battaglia Reale è ancora uno dei titoli Battle Royale più noti e giocati di tutti i tempi, con numeri mensili che si aggirano attorno ai 250 milioni di presenze. La situazione però non è particolarmente favorevole per gli streamer e le celebrità, tanto che di recente Ninja e SypherPK sono tornati sulla questione dello stream sniping.

Nel dettaglio, Tyler Blevins (in arte Ninja) e il collega SypherPK hanno chiesto ad Epic Games di introdurre una nuova funzione, finalizzata a limitare lo stream sniping. Per chi non lo sapesse, un giocatore effettua lo Stream Snipe quando insegue, perseguita e infine elimina deliberatamente uno streamer su Fortnite Capitolo 2... giusto perché si tratta di una celebrità. Lo scopo non è dunque la sana competizione, ma la volontà di rovinare l'esperienza di gioco e il lavoro di quella determinata personalità. Ninja è stato più volte vittima di stream sniping, con tanto di insulti, lamentele e reazioni esagerate.

"Servirebbe questa funzione" ha spiegato SypherPK, "Se ti elimina un giocatore che pensi sia uno stream niper, allora invece di segnalarlo ad Epic Games potresti eseguire il comando 'evita il giocatore". Così, per diciamo 30 giorni, quella persona non potrà entrare a far parte delle tue partite". Ninja si è detto d'accordo, ma con alcune modifiche sostanziali: "questa deve essere una funzionalità accessibile soltanto agli streamer, sennò chiunque potrebbe fare il comodo suo su Fortnite Battaglia Reale".

Cosa ne pensate di questa proposta di Ninja e compagnia contro lo stream sniping? Ricordiamo che di recente la rete italiana è risultata congestionata dai bambini, che durante il Coronavirus non fanno altro che giocare a Fortnite, a quanto pare. Ma decisamente non sono loro il problema dello stream sniping.