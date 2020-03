One Piece: quanto tempo serve per vedere tutta la serie anime e i suoi 900 episodi?

Vi siete mai chiesti quanto tempo serve per vedere tutta la serie anime di One Piece? Noi sì, e lo stesso vale per la redazione di CBR.com, e dunque vogliamo parlarvene in questo pratico articolo. Del resto in tempo di Coronavirus il binge watching è diventato uno sport nazionale. Anche grazie a Disney , ora disponibile in Italia.

La serie anime di One Piece vanta ormai un totale di 927 episodi, in onda dall'ormai lontano 1999. Incalcolabile il numero di personaggi presenti in One Piece, così come elevatissimo quello degli archi narrativi: insomma, la pandemia da Coronavirus è il momento ideale per recuperare una delle serie anime più importante di tutti i tempi, opera celeberrima di Eiichiro Oda. Lo stesso Eiichiro Oda che tra l'altro ha mandato un messaggio commovente ai fan, giusto in questi giorni.

Per vedere tutto l'anime di One Piece vi serviranno 370,8 ore di tempo, per un totale di 15.45 giorni consecutivi senza alcuna interruzione. Un calcolo semplicissimo, basato sulla durata di ciascun episodio (che oscilla tra i 22 e i 24 minuti di tempo) e moltiplicata per i 927 episodi dell'anime ora disponibili. Che dire, forse è il caso di cominciare subito non trovate?