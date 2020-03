Windows 10, 8 e 7: nuova vulnerabilità critica scoperta, come difendersi dagli hacker

Nelle scorse ore gli sviluppatori di Microsoft hanno scoperto una nuova, gravissima vulnerabilità critica all'interno di Windows 10, 8 e 7. Si tratta di un problema altamente allarmante, che sta già permettendo agli hacker di condurre attacchi informatici sui PC degli utenti: vediamo cosa dovete sapere per rimanere al sicuro.

Microsoft ha confermato che la vulnerabilità in questione è legata ad un bug nella libreria Adobe Type Manager, la stessa che si occupa delle renderizzazione di determinati font. Gli hacker sono in grado di aprire alcuni documenti, per poi ingannare la DLL e caricare su PC codice non autorizzato. Da qui ovviamente la procedura è quella che potreste immagine: gli hacker sono in grado di condurre attacchi informatici veri e propri, rubare i dati dei malcapitati, e molto altro ancora su Windows 10, 8 e 7. La situazione è più grave ai recenti problemi dell'aggiornamento di Windows 10, se non l'avete ancora capito.

Come difendersi dagli hacker? Per il momento non aprite né scaricate allegati sconosciuti nelle vostre email, che poi dovrebbe essere un'iniziativa sempre legata al buonsenso. Microsoft ha inoltre consigliato di disattivare l'anteprima dei documenti da Esplora File, almeno in queste settimane, e di interrompere il servizio WebClient fino a nuovo ordine.

Microsoft comunque sta già lavorando ad una patch, che probabilmente sarà disponibile il prossimo 14 aprile 2020 (Patch Tuesday). Vi terremo aggiornati se dovessero emergere maggiori dettagli.