Avengers: Endgame, M'Baku nella battaglia finale: Winston Duke parla delle scene rimosse

Avengers: Endgame ha mostrato sullo schermo un numero di supereroi e nemici mai visto prima, in tutta la storia del cinema e dei cinecomics in particolare. Per forza di cose non tutti hanno avuto lo stesso tempo a disposizione sulla scena, per esempio M'Baku, l'Uomo Scimmia del Wakanda.

Winston Duke, l'attore che ha interpretato M'Baku in Black Panther, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame (avete già visto il dipinto che celebra la battaglia finale di quest'ultimo?) è tornato giusto nelle scorse ore sulla questione, offrendo ai fan di Marvel Studios dei retroscena interessanti. Duke ha confermato che, al tempo delle riprese, aveva girato moltissime scene e sequenze d'azione nei panni di M'Baku, alcune delle quali davvero molto interessanti. Tutte ovviamente nelle fasi culminanti del film, durante la battaglia finale tra Avengers, eroi di supporto e l'esercito di Thanos.

Ma con la lunghezza che già andava assumendo la pellicola, non c'era posto per tutti: e quindi le scene di M'Baku sono state tagliate drasticamente. Difatti attualmente in Avengers: Endgame è possibile scorgerlo per pochi secondi, e niente più. "Avevo girato tantissime sequenze, molte delle quali molto belle" è stato il commento di Winston Duke. "Mi è dispiaciuto non poterle vedere sullo schermo, ma va bene così. Disney e Marvel Studios sanno cosa fare, e il film è stato grandioso. Solo, mi dispiace che le persone non le abbiano viste, che non abbiano visto tutto quel lavoro".