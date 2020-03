TIM, 5 euro di ricarica gratis con MyTIM oggi 12 marzo 2020, ecco come

TIM ha deciso di proporre un bonus interessante per i propri clienti che sceglieranno di ricaricare il proprio credito telefonico mobile nella giornata di oggi, giovedì 12 marzo 2020. L'operatore ha già confermato, al pari di Wind Tre, i 100GB gratis per il Coronavirus, ma alcuni clienti potrebbero comunque voler ricaricare il proprio credito per riattivare l'offerta mensile.

Fino alle 23:59 di oggi 12 marzo 2020, otterrete 5 euro di ricarica gratis aggiuntivi se utilizzerete l'App MyTIM per effettuare la stesa. Ci sono anche alcune condizioni che dovete necessariamente conoscere: per esempio dovrete utilizzare PayPal come metodo di pagamento, e selezionare un importo pari o superiore ai 15 euro (la ricarica da 10 euro non rientra dunque nella promozione).

Entro pochi minuti un messaggio del servizio TIM Ricarica Online vi avviserà della disponibilità dell'accredito aggiuntivo. Tutti i tagli di ricarica presenti su App MyTIM, vale a dire da 10, 15, 25 e 50 euro, forniscono l'esatto ammontare di credito telefonico pagato; meglio ribadirlo, data tutta la polemica delle ricariche speciali degli ultimi mesi.