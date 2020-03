Call of Duty: Mobile, tre personaggi gratis per chi scarica Warzone

Call of Duty: Mobile consente di ottenere uno fra tre personaggi gratis semplicemente scaricando il battle royale Warzone, e non si tratta di personaggi qualsiasi bensì del Capitano John Price, di Simon "Ghost" Riley e di Gaz.



Sbloccarli è facile: basta lanciare Call of Duty: Mobile, accedere agli Eventi e selezionare "Missione 141 - Warzone", quindi installare Call of Duty: Warzone e collegare gli account.



Entro 72 ore riceverete uno speciale gettone che potrete appunto utilizzare per sbloccare un personaggio a scelta fra i già citati Capitano Price, Ghost e Gaz. Muovetevi in fretta, però: la promozione si concluderà il 23 marzo.



Come se non bastassero i sei milioni di giocatori in 24 ore, Activision sta dunque provando a pompare ulteriormente il lancio di Call of Duty: Warzone al fine di aumentarne la base installata.



L'esperienza battle royale messa a punto da Infinity Ward consente attualmente di cimentarsi con due differenti modalità aperte a un massimo di 150 partecipanti, ma nelle prossime settimane arriveranno altre novità.



Il co-direttore del team di sviluppo, Patrick Kelly, ha infatti rivelato che il supporto per 200 giocatori verrà introdotto più avanti, insieme a possibili modifiche per le squadre.