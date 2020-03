Control e Coronavirus, come lavarsi le mani: le istruzioni di Remedy

Control affronta il Coronavirus fornendoci la propria versione delle istruzioni su come lavarsi le mani, suggerita in questo caso dall'entità sovrannaturale chiamata il Sibilo.



Si tratta oramai di un meme piuttosto diffuso e un po' tutti ne hanno fornito la propria versione, ma in questo caso i fan di Control non potranno evitare di cogliere una serie di riferimenti al gioco.



Le parole che infatti vengono recitate fra uno step e l'altro sono quelle che vengono pronunciate dagli uomini posseduti dal Sibilo: "You are a worm through time. The thunder song distorts you. Happiness comes", e così via.



Perfettamente in linea con le atmosfere del titolo sviluppato da Remedy Entertainment, le istruzioni non arrivano in fondo e si "dissolvono" insieme alla coscienza degli agenti del Federal Bureau of Control posseduti dalla misteriosa entità.



Control è disponibile a marzo su PlayStation Now, dunque se avete una PS4 potete scaricarlo in locale e giocarvelo comodamente, sfruttando magari la prova gratuita di 7 giorni.



Ambientato all'interno dell'enorme edificio che fa da sede centrale per l'FBC, un'agenzia governativa che studia i fenomeni paranormali, questo eccellente action shooter ci mette nei panni di Jesse Faden, il nuovo Direttore.



Equipaggiata con la potente Arma di Servizio, dotata di sei differenti modalità di fuoco, e di un set di spettacolari poteri telecinetici, la ragazza dovrà scoprire cosa ha provocato l'arrivo del Sibilo e trovare un modo per riportare le cose alla normalità.





The Department of ██████████████████ at the Federal Bureau of Control reminds all employees to wash their hands using the following mnemonic technique. A clean Bureau is a safe Bureau.#WashYourLyrics #WashYourHands pic.twitter.com/KCzM3YZVUZ — Control (@ControlRemedy) March 12, 2020