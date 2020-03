Call of Duty: Warzone, supporto per 200 giocatori in arrivo più avanti

Call of Duty: Warzone introdurrà il supporto per 200 giocatori, ma lo farà più avanti: lo ha rivelato Patrick Kelly, co-direttore di Infinity Ward, nel corso di un'intervista con USA Today.



"Abbiamo introdotto diverse novità per il genere dei battle royale", ha detto Kelly riferendosi alle feature di Call of Duty: Warzone. "Credo che il mondo di gioco sia innegabilmente peculiare. Per dirne una, le modalità sono aperte a un massimo di 150 giocatori, quando in genere non si va oltre un range da 60 a 100."



Il riferimento del co-direttore di Infinity Ward è naturalmente ai più importanti competitor attualmente disponibili sul mercato, vale a dire Fortnite, Apex Legends e PlayerUnknown's Battlegrounds. "Posso rivelarvi che stiamo già provando Call of Duty: Warzone con 200 giocatori", ha continuato Kelly, "ma rilasceremo questo aggiornamento solo più avanti."



Gli utenti chiedono tuttavia anche la possibilità di muoversi all'interno di squadre più numerose rispetto a quelle attuali. "Stiamo già testando l'esperienza con squadre da quattro e cinque giocatori", ha detto Kelly. "Per il lancio di Call of Duty: Warzone volevamo però puntare su qualcosa che sapevamo funzionasse davvero bene e che avevamo sperimentato a lungo."



Insomma, l'esperienza del nuovo battle royale prodotto da Activision non è che all'inizio e la vedremo crescere nel corso del tempo. La reazione degli utenti, tuttavia, è già stata eloquente con sei milioni di giocatori in 24 ore: se il buongiorno si vede dal mattino...