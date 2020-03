Amazon, le migliori offerte sui televisori Samsung

Dedichiamo uno spazio alle numerose offerte Amazon dedicate ai televisori Samsung, con sconti rilevanti su modelli di lusso, modelli intermedi che conosciamo bene e promozioni particolarmente interessanti, come quella che combina il Samsung UE55RU7090U con una soundbar HW-N300/ZF, garantendo un sistema audiovisivo completo, e di buona qualità, a 399 euro.



Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited, Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.